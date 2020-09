Fußball: Keine Bezirks– und Verbandswettbewerbe in der Halle

Grafiik: RZ

Der Württembergische Fußballverband verzichtet in diesem Jahr auf auf die Durchführung von Bezirks– und Verbandswettbewerben in der Halle.

Dienstag, 01. September 2020

Timo Lämmerhirt

34 Sekunden Lesedauer



2020

21

2020

21

Trotz der Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebs unter Pandemiebedingungen kann man von einer Rückkehr in die Normalität derzeit nicht sprechen. Mit Blick auf den bevorstehenden Herbst und den darauf folgenden Winter hat sich der WFV in den zuständigen Gremien und Ausschüssen intensiv mit dem Hallenspielbetrieb beschäftigt, um rechtzeitig verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.Auf deren Vorschlag wird in der Saison/​in allen Bereichen (Junioren, Frauen und Herren) auf die Durchführung von Bezirks– und Verbandswettbewerben in der Halle verzichtet. Betroffen davon sind auch der VR-​Talentiade-​Cup sowie der Sparkassen-​Junior-​Cup. Bei dieser Entscheidung haben neben organisatorischen auch gesundheitliche Aspekte eine wichtige Rolle gespielt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt der WFV den Mitgliedsvereinen dringend, im Winterhalbjahr/​keine privaten Hallenwettbewerbe im Juniorinnen-​, Junioren-​, Frauen– und Herrenbereich durchzuführen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



71 Aufrufe

139 Wörter

49 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb