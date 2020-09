In Gmünd sind weniger reCup-​Becher im Umlauf

Beim reCup-​System macht in Gmünd aktuell nur die Bäckerei Stemke mit. Foto: nb

Geht es um den Nutzen von Mehrwegbechern, dann ist Jürgen Stemke von der Bäckerei Stemke ein guter Ansprechpartner. Er war in Gmünd der erste, der im Sommer 2019 das Pfandsystem mit den Bechern der Firma reCup einführte. Stemke ist auch jetzt noch davon überzeugt. Doch in der Stauferstadt steht er aktuell allein da – wer in Gmünd seinen Kaffee to go bestellt, der bekommt sein Getränk meist im Einwegbecher serviert.

Das reCup-​System bei der Bäckerei Stemke war von Beginn an eine Rarität in Gmünd. Doch zumindest war es bei anderen Bäckereien und Cafés bis März möglich, den eigenen To-​go-​Becher mitzubringen. Seit Corona und den damit verbundenen Hygienevorgaben gehört aber auch das der Vergangenheit an – Wegwerfbecher sind wieder auf dem Vormarsch.





Wie das System der reCup-​Becher funktioniert, was sich diesbezüglich im Ostalbkreis tut und ob in Gmünd endlich Bewegung kommt in Sachen reCircle-​Mehrwegsystem, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Außerdem berichten wird vom verpackungsfreien Einkaufen in Corona-​Zeiten.



