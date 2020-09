Schauorte — die Heimat erleben: Bürgerpark am alten Bahndamm in Böbingen

Fotos: gbr

Es muss nicht immer die lange Urlaubsreise oder ein Besuch in einem der großen Freizeitparks sein, wenn man einen schönen Ferientag verbringen möchte. Für die Remstal Gartenschau angelegt und auf Nachhaltigkeit ausgelegt, ist der Böbinger Bürgerpark zwischen dem Klotzbach und dem alten Bahndamm eine vielseitige Freizeitlandschaft.

Dienstag, 01. September 2020

Nicole Beuther

Von der vielseitigen Freizeitlandschaft, die es in Böbingen gibt, berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.

Dass am Parkgelände über Jahrzehnte hinweg Gleise vorbeiführten, um die Stadt Heubach mit der Remsbahn zu verbinden, wissen nur noch die Älteren aus eigener Erfahrung. In Erinnerung daran hat der aus Holz gezimmerte Abenteuerspielplatz für die Kleinen Anklänge an eine Eisenbahn. Klettern, Rutschen, Hüpfen und der Phantasie beim Spielen freien Lauf lassen – dies alles ist am Spielplatz möglich.

