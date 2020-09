Brücke in Essingen gesperrt

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert seit Montag, 17 . August, die Remsbrücke im Zuge der L 1165 in Essingen. Hierbei werden die Abdichtung und der darauf befindliche Straßenbelag umfassend erneuert. Zudem werden Betonabplatzungen und Hohlstellen an der Brücke instandgesetzt. Aufgrund des schlechten Zustands des Brückenüberbaus, der trotz umfassender Voruntersuchungen so nicht ersichtlich war, werden weitere Arbeiten erforderlich.

Donnerstag, 10. September 2020

Heinz Strohmaier

33 Sekunden Lesedauer



29

1161

1162

Die Brücke muss für die Arbeiten voll gesperrt werden, da aufgrund der geringen Fahrbahnbreite eine Sanierung unter Verkehr nicht möglich ist. Der Verkehr wird deshalb weiterhin während den Sanierungsarbeiten aus Aalen kommend über die BRichtung Mögglingen – Lnach Heubach – Lnach Bartholomä umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog. Zudem wird eine innerörtliche Umleitung ausgeschildert. Die im Bereich der Brücke befindlichen Einrichtungen und Betriebe sind von der Ortsmitte aus weiterhin zu erreichen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



101 Aufrufe

135 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb