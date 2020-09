Ernüchterndes erstes Warntag-​Fazit: Schwäbisch Gmünd wartet 33 Minuten auf NINA-​Alarm

Das Gmünder Fazit nach dem ersten bundesdeutschen Warntag ist eher ernüchternd, auch OB Richard Arnold und Feuerwehrkommandant Uwe Schubert zeigen sich erstaunt: Über die von Bundes– und Landesregierung empfohlene Warn-​App NINA erreichte der Probealarm erst mit 33 Minuten Verspätung die Menschen in Schwäbisch Gmünd. Die Feuerwehr zeigte in der Innenstadt und in den Stadtteilen Präsenz, um über den Warntag zu informieren.

Donnerstag, 10. September 2020

Heino Schütte

Andere Städte und Landkreise in Deutschland wurden pünktlich umUhr oder mit wenigen Minuten verspätung von NINA über den Probealarm erreicht. Dafür stand das Handy von Feuerwehrkommandant Uwe Schubert vor lauter besorgter Nachfrage nicht still: Zahlreiche NINA-​Nutzer, darunter natürlich viele Feuerwehrkameraden, zeigten sich negativ überrascht, während in jenen Orten, wo noch alte Luftschutzsirenen installiert sind, der bundesdeutsche Probealarm pünktlich ausgelöst wurde. Der Oberbürgermeister will jedenfalls laut ersten Äußerungen nicht hinnehmen, dass seine Stadt und ihre Menschen erst mitMinuten Verspätung über etwaige Bedrohungen informiert werden. Die Feuerwehrführung verwies auf das bereits in die Wege geleitete Bestreben, für Schwäbisch Gmünd ein autarkes, mobiles Sirenensystem zu beschaffen.

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

