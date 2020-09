Gmünder Hallenbad öffnet am 13 . September

Am Sonntag, 13 . September, ist der letzte Badetag in den Gmünder Freibädern. Zeitgleich eröffnet das Hallenbad. „In den letzten Wochen haben wir ausgiebig an einem Sicherheits– und Hygienekonzept für die Eröffnung gearbeitet. Dabei sind die Erfahrungen aus der Freibadsaison in das Konzept eingeflossen“, berichtet Peter Ernst, Geschäftsführer der Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd.

Die coronabedingte Zwangspause wurde im Gmünder Hallenbad sinnvoll genutzt, um Verschönerungsarbeiten durchzuführen und damit auch das regionale Handwerk zu unterstützen. Was saniert wurde und wie die Hygienemaßnahmen aussehen werden, steht am. September in der Rems-​Zeitung

