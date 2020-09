Dr. Joachim Bläse verabschiedet

Wieviel Lob kann ein Mensch ertragen? Der Erste Bürgermeister der Stadt Gmünd, Dr. Joachim Bläse, bekam am Freitagmittag bei seiner Verabschiedung im Prediger jede Menge davon ab. Zurecht!

Der Anlass war eigentlich eher traurig, dass so ein Mann die Gmünder Stadtverwaltung verlässt. Doch für Joachim Bläse, der am Samstag seinen Dienst als Landrat des Ostalbkreises antritt, ein zwiegespaltener Anlass. Zum einen ist seine Wahl zum Landrat natürlich eine „Beförderung“, zum anderen hat sich Bläse in Gmünd derart engagiert und bei der Bevölkerung beliebt gemacht, dass auch ihm der Abschied nicht leicht gefallen ist.

Wer sich bei ihm verabschiedet hat, welche Geschenke dass es gab und was Bläse letztlich seinen Weggefährten zurief, findet man am Samstag in der Rems-​Zeitung.



