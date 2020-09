Freibadgeschichten: Freibad am Rosenstein in Böbingen

In den „Freibadgeschichten Teil 7 ″ blicken wir am Samstag auf das ehemalige „Freibad am Rosenstein“ in Böbingen zurück. Es war das erste moderne Freibad im weiten Umkreis und entstand 1933 vier Jahre nach dem Heubacher und viele Jahre vor dem Gmünder Freibad.

Viele alte Böbinger können sich an das Freibad noch erinnern, einige berichteten, dass sie als Schüler im Frühjahr immer mit ihren Schulkameraden das Bad putzen mussten. So steht es wenigstens in einem Buch des Böbinger Geschichts– und Heimatvereins aus dem Jahr 2010 . In diesem Buch ist auch die Entstehung des Bades beschrieben mit der Frage: Wie schaffte es Bürgermeister Göhringer in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit innerhalb eines Jahres dieses Freibad zu bauen? In einer Gemeinde mit damals 742 Einwohnern? Für uns heute unglaublich.

Die ganze Geschichte über das Rosensteinbad und was heute daraus geworden ist findet man am Samstag in der Rems-​Zeitung.



