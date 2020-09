Gegenstand auf Windschutzscheibe geworfen

Als am Donnerstag eine 22 -​jährige Renault-​Lenkerin gegen 17 . 50 Uhr in Waldstetten die Gmünder Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd befuhr, fiel ihr auf Höhe einer Tankstelle ein unbekannter Gegenstand auf die Windschutzscheibe. Dadurch erschrak sie und lenkte ihr Fahrzeug nach links, wo sie mit einem der Stahlträger der Autowaschanlage auf dem Tankstellengelände kollidierte.

Freitag, 11. September 2020

Heinz Strohmaier

20 Sekunden Lesedauer



11

000

Der Stahlträger löste sich und kam auf dem Fahrzeug der Pkw-​Lenkerin zum Liegen. Die Fahrzeuglenkerin erlitte leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwaEuro beziffert.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



233 Aufrufe

83 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb