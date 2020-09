Gemostet wie in alten Zeiten

Fotos: Gerhard Nesper

Wie ging das nochmals? Wie wurde früher selbst Apfelsaft und auch Most hergestellt? Diese und andere Fragen wollte der Heimatverein in Zusammenarbeit mit dem Obst– und Gartenbauverein Waldstetten am Samstag auf dem Platz vor dem Heimatmuseum beantworten.

Samstag, 12. September 2020

Gerhard Nesper

Bürgermeister Michael Rembold meinte, diese Aktion, bei der zwei Vereine gut miteinander kooperieren, sei typisch Waldstetten. Streuobstwiesen seien Landschafts-​prägend, bedeuteten Heimat, weshalb man sie unbedingt erhalten müsse. In Waldstetten gebe es ein Streuobstprogramm, nach dem jeder Bürger, der einen Obstbaum pflanze, 30 Euro Prämie bekomme. Streuobstwiesen seien Kulturgut, das man bewahren müsse und gleichzeitig auch eine Ehrerweisung an die Schöpfung.



Wie die Aktion ablief, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

