Pavel übergibt die Schlüssel an Bläse

Fotos: lra

So langsam nimmt sein neues Amt Formen an: Dr. Joachim Bläse hat am 11 . September seine Ernennungsurkunde zum neuen Landrat des Ostalbkreises erhalten, am Samstag hat ihm der bisherige Landrat Klaus Pavel die Schlüssel übergeben. Am Dienstag, 15 . September, wird Bläse offiziell in sein Amt eingeführt.

Samstag, 12. September 2020

Heinz Strohmaier

Am 11 . September 2020 um 24 Uhr endete nach 24 Jahren die Amtszeit von Klaus Pavel als Landrat des Ostalbkreises. Im Beisein der Ersten Landesbeamtin Gabriele Seefried, Vertreterinnen und Vertretern der Dezernentenrunde und des Persönlichen Landratsbüros übergab Klaus Pavel am Samstag, 12 . September, offiziell die Schlüssel für das Landratsamt Ostalbkreis und das Goldene Buch an seinen Nachfolger im Amt und künftigen Hausherrn, Dr. Joachim Bläse. Für die Führung der Amtsgeschäfte wünschte Pavel Landrat Dr. Joachim Bläse eine glückliche Hand und alles Gute.



Namens der Kolleginnen und Kollegen hieß die Erste Landesbeamtin Landrat Bläse herzlich willkommen und wünschte ihm viel Freude und Erfolg im neuen Amt. Bereits am Freitag, 11 . September, erhielt Dr. Joachim Bläse aus den Händen von Kreisrat Georg Ruf, der 1 . Stellvertreter des Landrats im Kreistag ist, die Ernennungsurkunde zum Landrat des Ostalbkreises. Die offizielle Amtseinsetzung von Dr. Bläse findet im Rahmen einer öffentlichen Kreistagssitzung am Dienstag, 15 . September, um 15 Uhr in der Stadthalle Aalen statt.

