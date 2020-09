Rehkitz erschossen und Ohren abgetrennt

Unbekannte haben in Lorch ein junges Tier getötet. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Samstag, 12. September 2020

Eva-Marie Mihai

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Jagdwilderei eingeleitet, nachdem ein erschossenes Reh im Waldgebiet Oberer Metzelhof von Beamten des Forstreviers Lorch aufgefunden wurde. Wie festzustellen war, wurde das Rehkitz mit einer Kleinkaliberwaffe erlegt. Zudem waren an dem aufgefundenen Tier die Ohren abgetrennt. Hinweise zur Tat, die am letzten Sonntag oder Montag verübt wurde, nimmt die Polizei in Lorch unter Tel. 07172 /​ 7315 entgegen.

