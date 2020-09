Trotz 2 : 0 -Führung: Normannia muss sich in Hollenbach mit einem 2 : 2 begnügen

Das Spiel in der Fußball-​Verbandsliga zwischen dem FSV Hollenbach und dem 1 . FC Normannia Gmünd ist als Topspiel angekündigt worden. Und das Spiel wurde dem auch gerecht. Gerecht war auch der 2 : 2 ( 0 : 2 )-Endstand, wenn auch erst kurz vor dem Abpfiff das Ausgleichstor der Gastgeber fiel.

In der 22 . Minute dann der erste Paukenschlag: Hollenbach spielte den Ball vor dem eigenen Sechzehner quer, Jermain Ibrahim schaltete am schnellsten, holte sich die Kugel und erzielte das 0 : 1 . In der 30 . Minute rettete Yannick Ellermann seine Farben mit einem sensationellen Reflex, als Robin Dörner im Strafraum angespielt wurde, Ellermann klärte zur Ecke. Auf der Gegenseite eroberte in der 37 . Minute Ibrahim den Ball im Mittelfeld. Dieser landete über Aziz und Alexander Aschauer bei Felix Bauer, der sich in einem Laufduell behauptete und Hörner keine Chance ließ. Die 2 : 0 -Halbzeitführung des FCN war nicht unverdient.





Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic hatte seine Mannschaft sehr gut eingestellt, seine Jungs beherzigten seine Vorgaben. An der-​-​Formation veränderte er nichts. Felix Bauer rückte für Bastian Joas in die Startelf, Daniel Stölzel kehrte für den gesperrten Lucas Schuckenböhmer in die Viererkette zurück. Alex Iatan spielte für Daniel Glück links hinten, Sangar Aziz links im Mittelfeld.Die Gmünder pressten in der ersten Hälfte früh, setzten den FSV unter Druck und zwangen ihn zu Fehlern, die man perfekt ausnutzte. Bereits nachSekunden hätte dasfallen können. Aziz flankte punktgenau auf den mitgelaufenen Stölzel, doch dessen Kopfball wehrte Hörner im Tor der Gastgeber gerade noch zur Ecke ab. Auch der FSV wollte mit schnellen Kombinationen zum Erfolg kommen, die sehr konzentriert agierenden Gmünder ließen bis zur Pause aber so gut wie nichts zu. Glück hatte man allerdings in der. Minute, als Michael Kleinschrodt nach einem Eckstoß seinen Kopfball über das Gmünder Tor setzte.

