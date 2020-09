Wallfahrtsende auf dem Rechberg

Am Sonntag fand der feierliche Abschlussgottesdienst der Rechberger Wallfahrtswoche, der vom Domkapitular Msgr. Dr. Uwe Scharfenecker zelebrierte wurde, im Freien statt.

Sonntag, 13. September 2020

In einer beeindruckenden Predigt sprach der Domkapitular nicht nur über die Muttergottes, sondern auch über die Gleichberechtigung, die Macht in der Kirche, über die Gefährdung der Kirche von innen und über ein Geheimabkommen zwischen dem Vatikan und China. In der Montagsausgabe geht die Rems-​Zeitung ausführlich auf die Predigt ein.

