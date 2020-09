Waldstetter Freibad schließt am Sonntag

Um ein Resümee der in diesem Jahr nicht ganz einfachen Badesaison zu ziehen, hatte Bürgermeister Michael Rembold am Montag zu einem Pressegespräch ins Waldstetter Freibad eingeladen.

Montag, 14. September 2020

Gerhard Nesper

Man habe sich Gedanken gemacht, wie lange man das Freibad geöffnet lassen soll und sich schließlich auf den. September als letzten Badetag in diesem Jahr festgelegt. Dies sei eine Woche länger als ursprünglich geplant und soll für die Besucher ein kleines „Bonbonle“ sein. Das Hallenbad werde am. November, einen Tag nach den Herbstferien, geöffnet. Bis dahin seien wieder alle Stammkräfte an Bord, um einen stabilen Badebetrieb garantieren zu können. Zwei Bäder in einer Gemeinde in der Größenordnung von Waldstetten sei eine Herausforderung. Wieviel coronabedingte Einbußen die Gemeinde hinnehmen musste, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

