Aktionstage Nachhaltigkeit in Gmünd

Foto: nb

Die Aktionstage Nachhaltigkeit, die vom 22 . bis 26 . September in Gmünd stattfinden, stehen ganz im Zeichen der ökologischen Nachhaltigkeit – neben der Chancengleichheit und der Antidiskriminierung eines von drei Zielen des Projekts Biwaq (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier).

Dienstag, 15. September 2020

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



22





Wo die Aktionen stattfinden, was es mit der Räumlichkeit auf sich hat und was alles geboten wird, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Geplant waren die Aktionstage bereits im März; aufgrund der aktuellen Situation mussten sie verschoben werden. Nun steht dem Vorhaben nichts im Wege – ab Dienstag,. September, werden Christine Hüttmann (Biwaq-​Projektleitung und Stadtteilmarketing Oststadt) und Sabrina Hieber (Stadtteilmarketing Altstadt/​Hardt) gemeinsam mit Partnern, Unternehmen und Initiativen Beispiele nachhaltigen Handelns vorstellen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



140 Aufrufe

113 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb