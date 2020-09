Farbschmierereien in Gmünd

Im Verlauf der letzten zwei Wochen wurde eine Schallschutzwand einer Schule in der Lorcher Straße, die in Richtung B 29 zeigt, mit Zahlen und Buchstaben in verschiedenen Farben besprüht. Die Kosten der aufwändigen Reinigungsarbeiten belaufen sich vermutlich auf 1000 Euro.

Dienstag, 15. September 2020

Nicole Beuther

Mitte letzter Woche wurde zudem ein Schild am Kreisverkehr in der Gutenbergstraße unweit des Dreifaltigkeitsfriedhofs besprüht. Hinweise auf die Verursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.

