Breitbandausbau in Schechingen: Keine „weißen Flecken“ mehr

Die noch „weißen Flecken“ sind blau markiert. Schon bald werden alle Schechinger Haushalte mit mindestens 30 Mbit versorgt sein. Plan: Gemeinde Schechingen

„Unserem gestellten Antrag und der beabsichtigten Ausbauplanung wurde entsprochen“, teilte der Schechinger Bürgermeister Werner Jekel am Dienstag freudestrahlend mit. 1 , 431 Millionen Euro an Bundesmitteln wurden für den Breitbandausbau in seiner Gemeinde genehmigt.

Mittwoch, 16. September 2020

Nicole Beuther

Welche weiteren Zuschüsse es gibt und wie der weitere Ablauf ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Wie am Dienstag kurz berichtet fördert das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mitMillionen Euro auch in Gmünd den Anschluss bisher unterversorgter Bereiche an das Gigabit-​Netz, das heißt an Geschwindigkeiten von mindestensMbit/​s.„Weiße Flecken“ seien bei einer Versorgung unterMbit gegeben, so Jekel. Dies müsse durch eine Markterkundung nachgewiesen werden. In Schechingen waren schon bisher überProzent aller Haushalte mitMbit oder mehr versorgt.

