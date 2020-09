Festgottesdienst zum Patrozinium im Münster in Gmünd

Foto: nb

Der Festgottesdienst zum Patrozinium, das Fest „Kreuzerhöhung“, ist für die Münstergemeinde stets ein ganz besonderes Ereignis im Kirchenjahr. Das wird im Corona-​Jahr 2020 nicht anders sein.

Donnerstag, 17. September 2020

Nicole Beuther

Eigens fürs Pressegespräch am Donnerstag wurde die wertvolle Heilig-​Kreuz-​Reliquie vorab vor dem Altarbereich im Münster aufgestellt. Zu sehen sein wird der kostbare Kirchenschatz hier erst wieder am Sonntag im Rahmen des Festgottesdienstes zum Patrozinium.







Was es mit dem wertvollen Kirchenschatz auf sich hat, mit welcher Besetzung die Aufführung der Kantate BWV 56 „Ich will den Kreuzstab gerne tragen" von Johann Sebastian Bach erfolgen wird und welche Besonderheit ab Sonntag außerdem gilt



