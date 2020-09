Gemeinderat Spraitbach lehnt Ausnahme vom Bebauungsplan ab

Darüber, dass am Donnerstagabend viel mehr Bürger als sonst zur Spraitbacher Gemeinderatssitzung in die Kulturhalle kamen, wunderten sich Bürgermeister Johannes Schurr und die Gemeinderäte nicht. Das Thema, das auch bei den Bürgerfragen zu Beginn der Sitzung eifrig diskutiert wurde, hatte schon im Vorfeld für Diskussionen in der Gemeinde gesorgt. Gegenstand der Diskussionen war die beantragte Nutzungsänderung des Museums in der Bullystraße 5 zur Veranstaltungshalle und zum Beherbergungsbetrieb; der Investor sieht einen Neubau vor.

Wohlwissend, dass die Bürger viel Gesprächsbedarf haben, hatte Bürgermeister Schurr entsprechend viele Stühle in der Kulturhalle bereitgestellt und zu Beginn der Sitzung um einen konstruktiven und fairen Umgang bei den Bürgerfragen gebeten. Die anwesenden Bürger, darunter direkte Anwohner des Museums, legten gleich los und kritisierten unter anderem, dass die Bürgerschaft angeblich viel zu kurzfristig über die beantragte Nutzungsänderung informiert worden sei.







Was die Bürger stört, wie sich der Bürgermeister äußerte und weshalb der Gemeinderat die Ausnahme vom Bebauungsplan ablehnte, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



