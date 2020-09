Weltkriegsgranate im Metallschrott gefunden

Beim Sortieren von Altmetall in einem Betrieb in der Justus-​von-​Liebig-​Straße in Gmünd-​Bettringen machten Arbeiter am Mittwoch kurz nach 16 : 30 Uhr eine gefährliche Entdeckung. Unter dem Metallschrott befand sich auch eine deutsche Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Donnerstag, 17. September 2020

Heinz Strohmaier

Die alarmierte Polizei zog Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzu. Bei der Untersuchung des rundcm langen undKilogramm schweren Sprengkörpers stellten die Delaborierer fest, dass dieser noch funktionsfähig war. Um die Granate zu entschärfen wurde diese in einem Steinbruch bei Bartholomä gezielt zur Explosion gebracht. Wie die Granate in den Metallschrott geriet bzw. wer diese mit anlieferte, ist nicht bekannt.

