1 . FC Heidenheim: Es gibt noch Tickets im freien Verkauf

Footo: Archiv

Nachdem im Zuge des Vorverkaufs für Mitglieder und Dauerkarteninhaber noch in ausreichender Zahl Tickets verfügbar sind, hat sich der 1 . FC Heidenheim 1846 dazu entschlossen, den Vorverkauf ab dem Samstag ( 10 Uhr) für alle FCH-​Fans zu öffnen.

Freitag, 18. September 2020

Timo Lämmerhirt

23 Sekunden Lesedauer



Tickets sind dann sowohl im FCH-​Online-​Ticketshop (bis Sonntag um 10 Uhr) als auch im FCH Fan– und Ticketshop an der Voith-​Arena (am Samstag deshalb extra von 10 bis 14 Uhr geöffnet) erhältlich. In der Voith-​Arena können zum Zweitliga-​Auftakt des FCH, während des momentanen Corona-​Sonderspielbetriebs, erfreulicherweise erstmals wieder bis zu 3000 Zuschauer live dabei sein.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



97 Aufrufe

92 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb