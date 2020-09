Für Klima– und Mobilitätswende: Protest mit Critical Mass und Autoparkplatz-​Besetzungen

Fotos: hs

Viele und teils sehr engagierte Diskussionen gibt es am Freitagnachmittag in Schwäbisch Gmünd. An mehreren Stellen in der Innenstadt wird für Klimaschutz, insbesondere für ein besseres Stadtklima demonstriert. Erneut gibt es diesen Freitag ab 17 Uhr auch eine Fahrraddemo (Critical Mass). Neu ist die kreative Besetzung von Autoparkplätzen.

Freitag, 18. September 2020

Heino Schütte

32 Sekunden Lesedauer



25

Die Aktionen finden im Rahmen der „Europäischen Mobilitätswoche“ statt. Für mehr Platz für Fahrräder und deren Gleichberechtigung im täglichen Verkehrsgeschehen wird demonstriert. Dazu werden Parkplätze spontan von Bikern belegt. Auf anderen Parkplätzen gibt es Begrünung, Straßenmalerei, Musik sowie Bewirtung im Familien– oder Nachbarschaftskreis, um gegen die tägliche Blechlawine und für eine lebenswerte Innenstadt zu protestieren. Die Reaktionen der Autofahrer sind unterschiedlich, von verständnisvoll bis wütend. Kommenden Freitag,. September, wollen Fahrrad– und Klimaaktivisten zudem eine Demo durch den Einhorntunnel veranstalten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



101 Aufrufe

129 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb