Graffiti-​Künstler verschönern die betongraue Front der „Brücke“

Fotos: esc, edk

Lange Zeit ging auf dem Brücke-​Areal in der Gmünder Weststadt nichts voran. Dabei hatten viele Bewohner längst mit dem Abriss des ehemaligen evangelischen Gemeindezentrums gerechnet. Doch jetzt tut sich dort etwas: Das mausgraue Betongebäude leuchtet in den bunten Schriftzügen von drei Graffiti-​Künstlern.

Freitag, 18. September 2020

Edda Eschelbach

Für die Zeit bis zum Beginn der Abrissarbeiten wird die große Betonfläche der Gebäudefront nochmal genutzt – als eine Art Abschiedsgruß an die Bewohner der Weststadt. „Dieses Stück Weststadtgeschichte soll nicht einfach sang– und klanglos weg– und der Abrissbirne zum Opfer fallen“, erklärt Kai-​Erik Ströbel die ungewöhnliche Aktion, die am Freitagmittag ihren Anfang nahm. Bis zum Beginn der Abrissarbeiten bleibt das bunte Kunstwerk nun ein Blickfang. Danach wird es schließlich mit dem Gebäude verschwinden. Wie lange es zu sehen sein wird, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

