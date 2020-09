Kunstwoche an der Klosterbergschule in Gmünd

Foto: rawi

Der Blick in ihre Augen spiegelt jedes Mal eines wider: Das Leben macht einfach Spaß. Und das ist Jahr für Jahr wieder der Grund, warum die Deutsche Stiftung für Menschen mit Down Syndrom die Kunstwoche veranstaltet. Gastgeber war auch dieses Mal wieder die Klosterbergschule.

Freitag, 18. September 2020

Nicole Beuther

47 Sekunden Lesedauer



„Wir können uns bei ihr nur bedanken – einfach super, was die Julia geleistet hat“, sagte die Kunstwochen-​Leiterin Anke Schulten am Freitag, kurz bevor das Abschlussfest an der Klosterbergschule stattfand. Doch ihr Dank galt auch dem Rektor der Klosterbergschule Michael Balint. „Mit einem solchen Gastgeber, der uns eine Woche schalten und walten ließ und uns zudem an allen Ecken unterstützte, macht ein solches Angebot ganz besonderen Spaß.“





Die Leitung hatte in der letzten Ferienwoche erstmals Anke Schulten. Und sie war begeistert wie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Wir alle sind uns einig: Wenn es irgendwie möglich ist, dann gehen wir nächstes Jahr wieder mit dem gleichen Team an den Start.“ Die Fäden im Hintergrund liefen dieses Mal bei Julia Knödl von der Arztpraxis Schuhmacher/​Siebel in Mutlangen zusammen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



204 Aufrufe

191 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb