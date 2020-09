Verschiedene Gemeindeverbindungsstaßen um Böbingen ab Montag gesperrt

Die Gemeindeverwaltung Böbingen teilt kurzfristig mit, dass im Zuge von notwendigen Bankettarbeiten an verschiedenen Gemeindeverbindungsstraßen ab Montag, 21 . September, Vollsperrungen nötig sind.

Freitag, 18. September 2020

Edda Eschelbach

24 Sekunden Lesedauer



21

Die Bankettarbeiten werden ab Montag,. September, voraussichtlich eine Woche lang, Zug um Zug durchgeführt werden an der Gemeindeverbindungsstraße von Böbingen nach Heuchlingen über Brackwang im Bereich der Gemarkung Böbingen, an der Gemeindeverbindungsstraße Böbingen in Richtung Schönhardt sowie an der Gemeindeverbindungsstraße von Böbingen nach Heubach-​Buch. Für diese Arbeiten sind an den betroffenen Straßenbereichen jeweils Vollsperrungen notwendig. Die Arbeiten konnten wegen den anhaltend guten Witterungsverhältnissen noch kurzfristig eingeplant werden. Um Verständnis für die kurzfristige Ankündigung wird gebeten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



165 Aufrufe

99 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb