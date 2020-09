Wochenende: Leben ohne Aldi und Auto

Wie lange geht das noch? Was? Das mit Corona und das mit dem Super-​Wetter? Die zweite Frage ist leichter zu beantworten, denn in der kommenden Woche ist Herbstbeginn. Ebenfalls leicht zu beantworten ist die Frage, wo gibt es die Wochenende-​Beilage? In der Rems-​Zeitung am Samstag. Das Titelthema: Leben ohne Aldi und Auto.

Freitag, 18. September 2020

Heinz Strohmaier

Schon wieder eine schwer zu beantwortende Frage: Leben ohne Aldi und Auto — wie ist das möglich. Corona, Klima, Trump: Derzeit gibt es gute Gründe für alternative Lebensentwürfe. Ein Auswanderer, ein Auswilderer und ein Kommunengründer erzählen in der Wochenende-​Beilage.

Und wo spielt die Musik? Deutschland ist ein Land der Musik. Nebenfest angestellten Musikern in Berufsorchestern und etlichen Profi-​Chorsängern betreiben etwaMillionen Menschen Musik als Hobby, acht Millionen davon in Laienorchestern und –chören. Ausgebildet werden sie meistens von privaten Musiklehrern oder an Musikschulen. Forscher haben herausgefunden: Wer musiziert, wird kreativer, kooperativer, sensibler, trainiert sein Gehirn und altert langsam. Eine lesenswerte Geschichte für ein lesenswertes Wochenende. Gute Unterhaltung!

