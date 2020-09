Reportage: Damals in und um Schwäbisch Gmünd

„Der Johannisturm, mein Vater hat den Turm eingedeckt, und ich durfte mit dem frei hängenden Fahrstuhl außen rum fahren.“ „Rechts war ein kleiner Imbiss mit der besten Currywurst.“ „Delta-​Markt, das waren noch Zeiten.“„Was habe ich Stunden in diesen Telefonzellen verbracht.“ „Meine Oma hatte den Stand nebenan.“ Das sind nur ein paar wenige Kommentare, mit denen Menschen ihre Freude äußern über die alten Ansichten von Schwäbisch Gmünd. Wo? In der Facebook-​Gruppe „Damals in und um Schwäbisch Gmünd“.

Die Gruppe wurde im Dezembervon dem in Gmünd geborenen und auch hier lebenden Hansjürgen Jablonski gegründet. Seither wächst die geschlossene Gruppe rasant:Mitglieder zählt sie bereits. Unterstützt wird der Gruppen-​Initiator von Michael Trautmann, dem zweiten Administrator. Um die Facebook-​Gruppe und den Spaß an Geschichte und Nostalgie dreht sich die Samstags-​Reportage am. September in der Rems-​Zeitung.

