Wohnhausbrand in Leinzell

Am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Leinzell gerufen. Dort steht ein Wohnhaus in der Wolf-​Hirth-​Straße in Brand.

Samstag, 19. September 2020

Heinz Strohmaier

Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Weitere Informationen sind noch nicht vorhanden.

