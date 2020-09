Brand auf der Terrasse

Am frühen Mittwochmorgen nahm gegen 0 . 15 Uhr eine 21 -​jährige Anwohnerin Im Bürglesbühl in Lautern lautes Knistern auf ihrer Terrasse wahr. In der Folge stellte sie fest, dass es auf der Terrasse brannte und dadurch das Glas der Terrassentüre zu Bruch ging.

Mittwoch, 02. September 2020

Heinz Strohmaier

Gemeinsam mit ihrem Mann gelang es der Frau durch erste Löschmaßnahmen ein Ausbreiten des Feuers bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu verhindern. Die Wehren aus Heubach und Lautern rückten mit vier Fahrzeugen undEinsatzkräften an und löschten das Feuer vollends ab. Als Brandursache gilt ein Defekt an der Stromleitung der Außensteckdose als am wahrscheinlichsten. Hinweise auf eine andere Ursache liegen bislang nicht vor. Durch das Feuer wurden mitunter auch Gartenmöbel zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

