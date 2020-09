Kühlwetter und Pick schließen sich dem 1 . FC Heidenheim an

Foto: FCH

Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim hat die beiden Offensivspieler Florian Pick ( 24 ) und Christian Kühlwetter ( 24 ) vom Drittligisten 1 . FC Kaiserslautern unter Vertrag genommen. Beide Profis, die in der vergangenen Saison gemeinsam 56 Scorerpunkte sammeln konnten, werden jeweils mit einem Vierjahreskontrakt bis zum 30 . Juni 2024 ausgestattet.

Mittwoch, 02. September 2020

Timo Lämmerhirt

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



1

2020

21

13

11

2016

17

1

1

82

63

26

12

Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, sagt über die beiden Neuzugänge vom Betzenberg: „Wir sind sehr froh, dass wir Florian und Christian, die wir schon lange beobachten, nach etwas länger andauernden Verhandlungen mit dem FCK doch noch rechtzeitig vor dem Pflichtspielstart unter Vertrag nehmen konnten und dieses Duo nun zu uns stoßen kann. Die Fähigkeiten beider Spieler werden unser Offensivspiel in puncto Geschwindigkeit und Abschluss noch einmal um neue Facetten bereichern. Florian ist offensiv insbesondere auf den Außenbahnen äußerst flexibel einsetzbar, Christian vor allem ein echter Mittelstürmer. Beide sind in einem entwicklungsfähigen Alter, haben bei Kaiserslautern aber ihre Qualitäten schon über einen längeren Zeitraum konstant unter Beweis gestellt. Bei uns sollen sie nun den nächsten Schritt machen.“Florian Pick ergänzt: „Der. FC Heidenheim hat in den vergangenen Jahren eine sehr beachtliche und kontinuierlich positive Entwicklung durchgemacht. Ich freue mich sehr, dass ich nun endlich hier bin und werde vom ersten Tag an Vollgas geben, damit wir auch/​eine positive Saison spielen und unsere Ziele erreichen können.“Florian Pick ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der zumeist über den Flügel kommt. Der gebürtige Wittlicher (Rheinland-​Pfalz) kommt mit der Empfehlung vonDrittligatoren undAssists aus der vergangenen Saison. Auch Christian Kühlwetter spielte ab der Saison/​für den. FC Kaiserslautern, für den derMeter große Mittelstürmer in insgesamtDrittligaspielenTreffer markierte (Vorlagen).

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



83 Aufrufe

272 Wörter

53 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb