Motorradfahrer bei Unfall getötet

Kurz vor 16 : 30 Uhr am Mittwoch war ein 21 -​Jähriger mit einem Kawasaki-​Motorrad zusammen mit zwei weiteren Bikern auf der L 1080 von Welzheim in Richtung Rudersberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 21 -​Jährige mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr stürzte hierbei und wurde mitsamt dem Motorrad gegen einen entgegenkommenden VW Tiguan eines 65 -​Jährigen geschleudert.

Mittwoch, 02. September 2020

Heinz Strohmaier

Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz der Reanimationsversuche der Rettungskräfte an der Unfallstelle verstarb. Der Sachschaden wird mit rundEuro beziffert. Die Lmusste aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt

