1 . FC Normannia Gmünd: Wieder nur 2 : 2 nach 2 : 0 -Führung

Ein Déjà-​vu-​Erlebnis am späten Samstagabend haben die rund 70 mitgereisten Normannia-​Fans im Heininger Sportpark erlebt. Wie schon eine Woche zuvor in Hollenbach konnte die Blaskic-​Elf eine 2 : 0 -Führung nicht ins Ziel bringen, hat sich am Ende mit einem 2 : 2 begnügen müssen.

Sonntag, 20. September 2020

Timo Lämmerhirt

Als ob man es in Gmünd nicht gewusst hätte, dass Benjamin Kern, der Kapitän der Gastgeber, ein exzellenter Freistoßschütze ist, bekam er viel zu oft dafür die Gelegenheit. In der Anfangsphase hatten die Normannen Glück, denn in der zwölften Minute setzte Kern einen Freistoß aus 20 Metern an den linken Pfosten und nur 120 Sekunden später einen Freistoß aus 18 Metern an den rechten Pfosten. Das war es dann auch zunächst aus Sicht der Gastgeber. Der FCN übernahmen mit einem schnellen Kombinationsspiel das Geschehen, benötigte aber einen eklatanten Fehler der Heininger in Form eines verunglückten Zusammenspiels zwischen Torwart und eines Abwehrspielers, um in Führung zu gehen. Alexander Aschauer erkannte dies blitzschnell, erlief sich den Ball und schob ihn aus halblinker Position ins leere Tor zum 0 : 1 .





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Das Positive vorneweg: Damit sind die Normannen seit dem. August ungeschlagen, seit fünf Spielen ohne Niederlage. Das Problem dabei: In Summe ergibt dies nur sieben Punkte – etwas zu wenig für den eigenen Anspruch.Für das am Samstag ungewohnte– Uhr-​Spiel in Heiningen musste Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic etwas umbauen, denn mit Arijon Bytyci (Meniskuseinriss) und Alexander Iatan (MRT muss man abwarten) fielen zwei Abwehrspieler aus. Auch Iurii Kotiukov war angeschlagen und wurde zunächst geschont. Luca Molinari spielte wie schon beimgegen Crailsheim auf der linken Defensivposition, Fabian Kianpour rutschte ins Mittelfeld vor. Für ihn spielte als Innenverteidiger Lucas Schuckenböhmer. Taktisch agierten die Gmünder wieder im-​

