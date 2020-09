Dr. Jens Mayer zieht Bewerbung zurück

Dr. Jens Mayer hat seine Bewerbung als Bundestagskandidat für die CDU zurückgezogen.

Sonntag, 20. September 2020

Eva-Marie Mihai

In einer Mail erklärt der Mutlanger Arzt Dr. Jens Mayer, dass er seine Bewerbung um die Nominierung als Bundestagskandidat der CDU im Wahlkreis Backnang– Schwäbisch Gmünd nicht aufrecht erhalte.„Seit vielen Jahren bin ich engagiert für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auf vielen verschiedenen Ebenen aktiv, im Gemeinderat, in der Partei als Ort– und stellvertretender Kreisvorsitzender aber auch in meinem Beruf als Chirurg und Leiter der Viszeralchirurgie in Mutlangen.„

