Bürgermedaille für Landarzt Dr. Martin Heide — Nicole Löb übernimmt Praxis

Fotos: gbr

Dr. Martin Heide ist seit über 30 Jahren eine Institution in Spraitbach und den umliegenden Orten, in denen es keine niedergelassenen Ärzte gibt. Sein Beruf war für ihn auch eine Berufung, so dass er über das normale Ruhestandsalter hinaus noch als Landarzt tätig war. Doch nun hat der beliebte Allgemeinmediziner seine Doktor-​Tasche abgestellt und die Praxis an die junge Ärztin Nicole Löb übergeben. Die Gemeinde Spraitbach honorierte das Engagement von Dr. Martin Heide am Sonntag im Rahmen einer Matinee mit der Verleihung der Bürgermedaille.

Dienstag, 22. September 2020

Gerold Bauer

49 Sekunden Lesedauer



Bürgermeister Schurr sprach darüber hinaus von einem doppelten Glücksfall. Zum einen, weil Dr. Heide vor 31 Jahren nach Spraitbach kam, um die Praxis des legendären Arztes und Literaten Dr. Hans Kinkel zu übernehmen; zum anderen, weil es nun gelungen ist, eine junge Ärztin als Nachfolgerin für Dr. Heide zu gewinnen.





Warum Nicole Löb unbedingt als Landärztin arbeiten will, hat sie der RZ geschildert — zu lesen in der Ausgabe vom 22 . September!



Für seine Nachfolgerin gab es ein Begrüßungspaket mit verschiedenen Dingen – alle ausgestattet mit dem neuen Spraitbacher Slogan „Willkommen Daheim!“. Bürgermeister Johannes Schurr betonte bei der Übergabe, dass es sich um eine Premiere handle und bisher noch niemand diese Geschenke erhalten habe.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



197 Aufrufe

199 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Spraitbach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb