Gemeinderat tagt in Heubach

Am Dienstag Abend fand in der Heubacher Gemeindehalle die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause statt. Insgesamt neun Tagesordnungspunkte standen für die Stadträte auf dem Programm. Vor allem die Kinderbetreuung im Areal Übelmesser war großes Thema.

Die Kinderbetreuung im „Übelmesser“ und der Punkt Digitalisierung an den Schulen waren unter anderem Themen. Mehr in der Rems-​Zeitung am 23 . September.

UmUhr begrüßte Bürgermeister Frederick Brütting dieStadträte und einige Zuschauer, nicht ohne Anfangs darauf hinzuweisen, dass die Stadt gegenwärtig lediglich einen Corona-​Fall zu beziffern habe. Bei der Fragestunde der Bürger der Bürgerrinnen und Bürger mahnte ein Zuhörer die hohen Kosten für die drei geplanten Radarstationen an. Der Schultes gab ihm recht, meinte aber auch, dass nicht dur das Landratsamt damit Geld verdiene, sondern auch für die Stadt ein Teil übrig bliebe. Eine weitere Anfrage betraf den derzeitigen Stillstand bei den Arbeiten im „Übelmesser“. Ein Lieferengpass bei den Brandschutztüren sei der Grund, so Brütting.

