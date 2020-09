Klimarat trifft sich in Gmünd zum zweiten Mal

Foto: mia

Wenig Lokales, dafür aber sehr unterhaltsam referierte Professor Michael Schreckenberg über das Thema Verkehr und Mobilität. Im Rahmen der zweiten Veranstaltung des Klimarats der Stadt stellte er unterschiedliche Ansätze vor.

Dienstag, 22. September 2020

Eva-Marie Mihai

Seit dem Sommer sei es die erste größere Veranstaltung, begrüßte OB Richard Arnold die Teilnehmer des Klimarats. Er freue sich, dass so viele Gemeinderäte und Ortschaftsräte vor Ort seien. Am Ende der Mobilitätswoche wolle sich der Klimarat der Mobilität widmen. Die sei immer auch Schwerpunktthema im ländlichen Raum. „Wir als Stadtverwaltung arbeiten derzeit an einem umfassenden Klimaschutzkonzept.“ Über die Coronazeit habe die Verwaltung einiges durchgesprochen. Im Oktober solle das Konzept im Gemeinderat vorgestellt werden.Die Stadt Schwäbisch Gmünd nimmt die jährlich vom. bis. September stattfindende Europäische Mobilitätswoche zum Anlass, das Thema Mobilität im Rahmen der Fortsetzung des Gmünder Klimarates noch einmal gezielt in den Fokus zu rücken.

