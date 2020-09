Vater und Sohn stürzen während eines Streits vom Balkon

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr meldete ein Zeuge, dass er soeben beobachtet habe, wie zwei Männer auf dem Balkon eines Hauses in der Stuttgarter Straße in einer körperlichen Auseinandersetzung verwickelt waren. Letztlich stürzten beide Männer von dem Balkon im zweiten Obergeschoss. Dabei verletzten sich die beiden jeweils schwer.

Dienstag, 22. September 2020

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



Bei den Kontrahenten handelt es sich offenbar um Vater und Sohn. Beide Männer urden von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.







Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung aufgenommen.

