Zwei gefährliche Viren treffen aufeinander

Mit Ende der Schulferien sind auch viele Urlauber aus dem Ostalbkreis nach Hause zurückgekehrt. Die Angst, dass es zu einem weiteren Anstieg von Covid-​ 19 -​Infizierten kommt, ist groß. Auch angesichts der bevorstehenden Herbst– und Wintermonate befürchten viele Bürger eine zweite Welle.

Dienstag, 22. September 2020

An eine solche glaubt Professor Ulrich Solzbach derzeit nicht. Ihn treibe vielmehr die im Herbst beginnende Grippesaison um. Eine größere Influenza-​Welle in Kombination mit der Corona-​Pandemie würde das Gesundheitssystem schnell an seine Grenzen bringen. Ein Grund, warum der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb dafür plädiert, die Grippeimpfung in diesem Jahr verstärkt zu nutzen.





Mehr darüber und was man beachten sollte am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.





