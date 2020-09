Diamantene Hochzeit von Johanna und Julius Pfisterer

Foto: msi

„Die Liebe ist heute noch da“, strahlen Julius und Johanna Pfisterer sind sich ganz einig. Am 23 . September feiert das Jubelpaar sein diamantene Hochzeit. Beide schauen mit Dankbarkeit auf die gemeinsamen Jahrzehnte zurück.

Mittwoch, 23. September 2020

Gerold Bauer

Im Umgang der beiden ist deutlich zu spüren, dass da tatsächlich ein Paar ist, dass immer noch glücklich miteinander ist. Seinen offiziellen Beginn hatte das Glück am 23 . September 1960 mit der standesamtlichen Hochzeit. Am Tag darauf fand die kirchliche Trauung in St. Franziskus statt. Die große Feier fand im „Weißen Hahn“ statt. Die Feier zur diamantenen Hochzeit wird am Samstag mit den nächsten Verwandten steigen, darunter natürlich auch die drei Kinder und die fünf Enkel.







Die Rems-​Zeitung berichtet am 23 . September, wie sich das Paar kennenlernte, wie ihr gemeinsames Leben verlief und was das Geheimnis des so langen Eheglücks ist!



