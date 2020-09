Fußball-​Bezirkspokal: Vier „Gmünder“ Teams im Viertelfinale

Foto: Kessler

In den beiden „Gmünder“ Duellen des Bezirkspokal-​Achtelfinales haben sich jeweils die Bezirksligisten bei den A-​Ligisten behaupten können. Der FC Germania Bargau siegte mit 4 : 2 beim FC Durlangen und die Sportfreunde Lorch bezwangen den TSV Böbingen mit 3 : 1 . Für eine faustdicke Überraschung sorgte der A-​Ligist SG Bettringen II durch einen 3 : 1 -Heimerfolg über die TSG Nattheim aus der Bezirksliga.

Mittwoch, 23. September 2020

Alex Vogt

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



4

0

7





FC Durlangen – FC Bargau 2 : 4 ( 2 : 2 )

In einem munteren und sehenswerten Spiel ging es rauf und runter und verlief der erste Abschnitt ausgeglichen. Das 2 : 2 zur Pause ging in Ordnung. Nach der Halbzeit stellte dann der favorisierte Bezirksligist aus Bargau die spielerisch bessere Mannschaft und verdiente sich dadurch diesen 4 : 2 -Erfolg.

Tore: 0 : 1 Bechthold ( 10 .), 1 : 1 Hermann ( 11 .), 1 : 2 Nietzer ( 22 .), 2 : 2 Drimus ( 28 ., FE), 2 : 3 Bechthold ( 47 .), 2 : 4 Takerer ( 78 .)







SV Lauchheim – SG Bettringen 0 : 4 ( 0 : 2 )

Das Duell zweier Bezirksligisten konnten die Gastgeber durchaus offen gestalten. Nach einem Patzer des Lauchheimer Torhüters ging die SGB per Foulelfmeter in Führung und legte nur 120 Sekunden darauf das 2 : 0 nach. Kurz vor der Pause scheiterte die Heimelf dann noch an der Latte. Auch nach der Pause fehlte dem SV Lauchheim das nötige Glück im Abschluss und präsentierten sich die Bettringer nach wie vor cleverer.

Tore: 0 : 1 Gräßle ( 19 ., FE), 0 : 2 Hinderberger ( 21 .), 0 : 3 Gräßle ( 62 ., FE), 0 : 4 Stich ( 82 .)





Die weiteren Spielberichte lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24 . September.



Und auch die Erste der SG Bettringen (beim Bezirksliga-​Konkurrenten SV Lauchheim) steht im Viertelfinale des Bezirkspokals, das am Mittwoch,. Oktober, ausgetragen wird.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



84 Aufrufe

257 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb