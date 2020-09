Gmünder Scherflein 2020 : Unter dem Motto „Hoffnungsvoll durch schwere Zeiten“

„Hoffnungsvoll durch schwere Zeiten“, so ist in diesem Jahr die traditionelle Spendenaktion „Gmünder Scherflein“ der Evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd überschrieben.

Mittwoch, 23. September 2020

Heino Schütte

Erneut ruft die Evangelische Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd zu diesem Sonderopfer nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die sich mit der seelsorgerischen und sozialen Arbeit der evangelischen Kirche verbunden fühlen. Dekanin Ursula Richter, Kirchenpfleger Eberhard Schmid und Kirchengemeinderatsvorsitzender Wolfgang Schmidt informierten am Mittwoch bei einem Pressegespräch über die Beweggründe und Spendenverwendung, die im Coronajahr unter besonderen Vorzeichen steht. Mehr über die Beweggründe und die „Scherflein“-Verwendung am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

