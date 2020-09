Startschuss für Neubauprojekt in Lindach

Foto: esc

Die Kreisbau errichtet in Lindach eine neue Wohneinheit. In Kooperation mit dem DRK-​Kreisverband wird es dort auch eine betreute Senioren-​Wohngemeinschaft geben. Am Donnerstag wurde mit einem gemeinsamen ersten Spatenstich der Baubeginn markiert.

Donnerstag, 24. September 2020

Edda Eschelbach

26 Sekunden Lesedauer



16

25

Neben dem Kreisbauvorstand Georg Ruf waren auch Baubürgermeister Julius Mihm, Ortsvorsteher Klaus-​Peter Funk, der Geschäftsführer des DRK-​Kreisverbands Schwäbisch Gmünd, Steffen Alt, und Architekt Volker Gunst zum Spatenstich erschienen. Als Gäste fanden sich natürlich auch die Lindacher Ortschaftsräte in der Osterlängstraßeein. Zwei neue Wohngebäude werden hier entstehen und – in Kooperation mit dem DRK – eine ambulant betreute Senioren-​Wohngemeinschaft. Details zum Neubauprojekt in Lindach gibt es am. September in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



139 Aufrufe

106 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb