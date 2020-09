Von Hund gebissen

Am Mittwochabend befand sich eine Hundehalterin mit ihren beiden angeleinten Hunden sowie einem Zeugen in Göggingen auf dem Feldweg hinter dem Wasserturm in Richtung Horn, als plötzlich ein Schäferhund aus Richtung Horn auf die Geschädigte zukam und sie ansprang.

Donnerstag, 24. September 2020

Heinz Strohmaier

Der Schäferhund biss die-​Jährige im Kinn– bzw. Wangenbereich der Geschädigten und fügte ihr eine tiefe Fleischwunde zu. Die Hundebesitzerin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den Hundehalter des Schäferhundes, der ohne Halsband und Leine unterwegs war unter Telefon/​

