Heftiger Zusammenstoß beim Tunnelportal in der Aalener Straße

Es gab einen heftigen Aufprall, als gegen 12 . 30 Uhr am Freitag an der Ampel beim Tunnelportal in der Aalener Straße in Gmünd zwei Pkw zusammenstießen. Mehrere Rettungsfahrzeuge waren vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern.

Freitag, 25. September 2020

Gerold Bauer

Da sich der Unfall mitten in der Hauptverkehrszeit am Freitagmittag ereignete, bildeten sich sofort längere Staus. Die Fahrspur stadtauswärts Richtung Gotteszell/​Lindach/​Herlikofen musste für längere Zeit gesperrt werden. Es war gewissermaßen ein Vorbote für jene Verkehrsbehinderungen, die sich am Freitagnachmittag durch die Tunnelsperrung im Zuge der Radler-​Demo ergeben.

