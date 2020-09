Herausforderungen für Vereine durch Corona — Quarantäne an Schulen

Die Bedrohung durch das Coronavirus ist keineswegs vorbei. Die Fallzahlen steigen wieder an, so dass zum Beginn des neuen Schuljahres keinesfalls Entwarnung gegeben werden kann. Im Gegenteil: Aktuell befinden sich viele Schülerinnen und Schüler in häuslicher Isolation – wobei es bisher in diesen Klassen keine nachgewiesenen Fälle gibt. Mit großen Herausforderungen ist der Sportbetrieb für jene Vereine verbunden, die städtische Hallen nutzen.

Freitag, 25. September 2020

Gerold Bauer

Seit Beginn des Schuljahres nutzen die Schülerinnen und Schüler beim Sportunterricht wieder häufig die gleichen Räume, die von der Stadt in der Regel außerhalb der Unterrichtszeiten den Vereinen zur Verfügung gestellt werden. „Wir bitten Sie, die Schulen in ihrem schwierigen Bemühen, um einen möglichst pandemiefreien Schulalltag zu unterstützen“, schreibt der Leiter des städtischen Amtes für Bildung und Sport, Klaus Arnholdt, in einem aktuellen Brief an die Nutzer der städtischen Sporthallen und Sportstätten. Aufgelistet sind in diesem Schreiben entsprechende Anweisungen in Sachen Infektionsschutz, um die Ausbreitung von Covid-​ 19 weitgehend zu vermeiden.





Es spricht sich zur Zeit herum in Gmünd, dass in einigen Schulen einzelne Klassen aufgrund von Corona-​Verdachtsfällen nach Hause geschickt wurden. Eine Nachfrage der Rems-​Zeitung beim Ostalbkreis (wo im Gesundheitsamt die Informationen über Corona-​Fälle zusammen geführt werden) ergab, dass im Gmünder Raum die Rauchbeinschule am stärksten betroffen ist. Allerdings sei noch bei keinem dieser Kinder und Jugendlichen eine Covid-​-​Infektion durch einen Test bestätigt worden.

