Messe für Schmuck & Gerät vom 2. bis zum 4. Oktober in Gmünd

Als im Juni mit den Planungen für die Gmünder Messe für Schmuck & Gerät begonnen wurde, war noch nicht klar, ob sie denn tatsächlich auch stattfinden wird. Umso größer ist nun die Freude, dass vom 2 . bis zum 4 . Oktober die sechste Auflage vonstatten gehen kann.

Über allem steht die Freude, gemeinsam etwas zu erleben. Anna Glück nennt die Freude der Begegnung und die Freude an der Präsentation. „Wir sind nicht in den Sommerschlaf verfallen“, so die Gestalterin und Goldschmiedin. Sie hat die vergangenen Monate gut genutzt. Das Innehalten, so berichtet sie, habe zu neuen Entwicklungen geführt.





Von der spürbaren Vorfreude auf die Veranstaltung und den Besonderheiten berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.



