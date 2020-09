Radlerdemo für Klimaschutz: 200 Aktivisten protestieren mit Tunnelfahrt und Kundgebung

Rund 200 Klimaschutz– und Fahrradaktivisten haben am Freitagnachmittag in Schwäbisch Gmünd im Rahmen der Bewegung „Fridays for Future“ demonstriert. Mit einer Protestfahrt durch die Innenstadt und vor allem durch den eigens für sie gesperrten Einhorntunnel sorgten sie für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B 29 und im Bereich der Zufahrtsstraßen.

Die Initiatoren sprachen von einem „Weckruf“ an die Klima– und vor allem Verkehrspolitik. Es sei längst an der Zeit, aus dem Autoland Baden-​Württemberg ein Mobilitätsland zu gestalten. Ein Drittel der Treibhausgasbelastung werde vom motorisierten Verkehrsgeschehen verursacht, somit zähle das konventionelle Auto zu den schlimmsten Klimakillern. Die Organisatoren zeigten sich mit dem Ablauf der rund einstündigen Demo zufrieden und werteten die starke Teilnahme als Riesenerfolg. Weniger erfreulicher waren Kommentare und ungeduldiges Hupen von Autofahrern, die wegen der Tunnelsperrung in den kilometerlangen Staus in und vor Gmünd standen. Ausführlicher Bericht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

