Samstagsreportage: Zu Besuch bei bigFM-​Moderator Thomas Sachsenmaier

Samstagvormittag in der Kronenstraße 24 in Stuttgart. Es ist kurz vor elf, als sich bigFM-​Moderator Thomas Sachsenmaier im Internet einen Überblick über die wichtigsten Schlagzeilen des Tages verschafft. „Es geht darum, wichtige Themen zu finden, bei denen nicht das große Stammtischgelaber losgeht“, erklärt der Gmünder, worauf es ankommt. Denn das von ihm gewählte Thema wird im Laufe des Tages im Mittelpunkt des Newsvoting stehen, bei dem – jeweils um halb – die Hörer nach ihrer Meinung gefragt werden.

Eine dreiviertel Stunde bleibt dem Moderator noch, ehe es auf Sendung geht. Genug Zeit, um noch einen Movie-​Tipp vorzubereiten.





Die Rems-​Zeitung hat dem Radiomoderatoren bei der Arbeit über die Schulter geblickt und berichtet in der Samstagausgabe.



Nach konzentriertem Studieren der neuesten Meldungen bleibt der Blick des bigFM-​Moderators an einer Nachricht haften, die sich damit beschäftigt, dass Bürger beim Restaurantbesuch oft nicht mehr die notwendigen Corona-​Daten hinterlassen wollen. Was sagen die bigFM-​Hörer dazu? Macht es ihnen etwas aus, Name und Adresse im Restaurant zu hinterlassen? Der entsprechende Text fürs Newsvoting ist in Windeseile zielgruppengerecht formuliert – direkt und ohne überflüssige Floskeln.

