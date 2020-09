6 : 0 avanciert zum Lieblingsergebnis der Normannia

Obwohl der Herbst an diesem Samstag so richtig zugeschlagen hat, haben sich die Verbandsliga-​Kicker des 1. FC Normannia Gmünd nicht lumpen lassen und auf matschigem Rasen ein 6:0 gegen den SKV Rutesheim herausgeschossen.

Samstag, 26. September 2020

Bereits nachMinuten stand es nach dem Tor von Anthony Coppola sowie dem Doppelpack von Alexander Aschauerfür die Mannschaft von Zlatko Blaskic, so dass jedem derZuschauer bereits zu diesem Zeitpunkt klar war, wer die drei Punkte nach denMinuten ernten würde. Die beste Phase hatten die Gäste in der ersten Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, in der Michael Schürg gar die Latte traf (.) – das war es aber auch schon seitens der Rutesheimer. Die Gäste wirkten mit Ausnahme einiger Szenen so, als wären sie angereist, um nur nicht zu hoch zu verlieren. Dieser Plan ging nicht auf, denn ab der. Minute übernahm die Normannia wieder die Kontrolle und erhöhte in regelmäßigen Abständen durch Felix Bauer (.), noch einmal Aschauer (.) sowie Bastian Joas (.) auf. „Das war insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung, mit der wir natürlich zufrieden sein können“, resümierte Blaskic.

